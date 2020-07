L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di modificare il proprio portafoglio di smartphone acquistabili a rate, inserendo anche tre nuovi modelli di Huawei a partire da 0.99 euro al mese.

Si tratta in particolare dei nuovi smartphone Huawei Y5p, Y6p e P40 Lite 5G, che nelle ultime ore risultano essere fisicamente disponibili in più negozi Vodafone per l’acquisto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

I nuovi device sono tutti smartphone dell’azienda cinese recentemente usciti ed equipaggiati con HMS per via dell’interruzione della fornitura di servizi Google a Huawei. I nuovi smartphone del produttore cinese non hanno quindi più accesso al Google Play Store, ma le app per il sistema operativo Android si possono comunque scaricare, se pubblicate dallo sviluppatore, tramite lo store proprietario denominato AppGallery.

Partiamo con lo Huawei Y5p, che può essere acquistato in 30 rate mensili dal costo di 99 centesimi di euro ciascuna per i nuovi clienti con offerte della gamma Infinito, a 1.99 euro ciascuna per l’offerta Vodafone Red, mentre a 2.99 euro ciascuna con le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family +, C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili. In tutti i casi è previsto un costo di anticipo pari a 9.99 euro. L’eventuale contributo di recesso anticipato massimo è pari a 60 euro con le offerte Infinito, mentre con tutte le altre è di 0 euro.

Lo smartphone Huawei Y6p si può invece acquistare in 30 rate mensili dal costo di 1.99 euro ognuna in abbinamento alle offerte della gamma Infinito, a 2.99 euro ciascuna per l’offerta Vodafone Red, mentre a 3.99 euro ciascuna con le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family +, C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili. In tutti i casi è previsto un costo di anticipo pari a 19.99 euro. In questo caso l’eventuale contributo di recesso anticipato massimo è pari a 60 euro con le offerte Infinito, 50 euro con offerta Red, mentre con tutte le altre è di 0 euro.

Infine troviamo il modello Huawei P40 Lite 5G che può essere acquistato dai clienti con offerte della gamma Infinito in 30 rate mensili da 5.99 euro ciascuna, a 7.99 euro ciascuna per l’offerta Vodafone Red, a 9.99 euro ciascuna con le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family +, mentre a 10.99 euro ognuna con C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili. In tutti i casi è previsto un anticipo di 49.99 euro con addebito su carta di credito e 59.99 euro con addebito su conto corrente bancario. L’eventuale contributo di recesso anticipato massimo è pari a 150 euro con le offerte Infinito, 100 euro con offerta Red, 50 euro con le offerte Easy, Shake, Facile, Junior, Family + con addebito su carta di credito, mentre con tutte le altre è di 0 euro. Per scoprire maggiori dettagli visitate uno dei negozi Vodafone più vicino a voi.