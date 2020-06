HUAWEI P40 Lite 5G è finalmente disponibile per il mercato italiano. L’ultimo arrivato della serie P40 può essere acquistato presso lo Store online di Huawei, Amazon, Huawei Experience Store ed i migliori negozi di elettronica di consumo ad un prezzo consigliato al pubblico di 399,90 euro. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Space Silver, Crush Green e Midnight Black in una vantaggiosa promozione che prevede le nuove cuffie true-wireless in HUAWEI FreeBuds 3i in omaggio.

Oltre ciò, tutti coloro che acquisteranno HUAWEI P40 Lite 5G potranno beneficiare di tre mesi di abbonamento VIP su HUAWEI Music, il servizio di musica in streaming con oltre cinquanta milioni di brani da ascoltare senza interruzioni pubblicitarie, e di 15 GB extra su HUAWEI Cloud.

HUAWEI P40 Lite 5G, le caratteristiche in breve

HUAWEI P40 Lite 5G è uno smartphone compatibile con le Reti di quinta generazione e dalle ottime prestazioni, soprattutto in ambito fotografico. Alimentato dal processore Kirin 820 5G, che assicura elevate prestazioni ed un consumo energetico ottimizzato, il dispositivo sfoggia un ampio schermo Punch FullView da 6,5 pollici con cornici sottili ed un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro, all’interno del quale è nascosta la fotocamera frontale per selfie.

HUAWEI P40 Lite 5G dispone di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e funzionalità AI. E’ possibile realizzare video in HUAWEI Dual-View Video, creati utilizzando contemporaneamente la lente ultra-grandangolare e la fotocamera principale; video in slow motion a 960 fps e in time-lapse. Lo smartphone è dotato di una battteria da 4.000 mAh che assicura una lunga autonomia e supporta la ricarica rapida HUAWEI SuperCharge a 40 W.

HUAWEI P40 Lite 5G è disponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 399,90 euro. Chi acquisterà lo smartphone entro il 14 giugno riceverà in omaggio le nuove HUAWEI FreeBuds 3i. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link: consumer.huawei.com/it/promo/p40lite_5g.