Expert prova a lasciare senza parole tutti i consumatori pronti ad effettuare acquisti di tecnologia, lanciando un volantino ricco di occasioni da cogliere al volo, e condito da prezzi relativamente ridotti, affiancati dalla possibilità di ricevere un omaggio veramente speciale.

Fino al 23 luglio in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonché comunque direttamente sul sito ufficiale, il cliente potrà ricevere un cofanetto SmartBox a titolo completamente gratuito. Per raggiungere l’omaggio non sarà necessario superare un livello minimo di spesa o seguire un iter particolare, ma basterà acquistare uno dei modelli effettivamente contrassegnati.

Volantino Expert: risparmiare è facile ed alla portata di tutti

Il volantino Expert accontenta tutti gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone, integrando infatti una lunghissima serie di prodotti di fasce differenti l’una dall’altra. Partendo dall’alto incrociamo sicuramente l’ottimo Oppo Find X2 Neo attualmente in vendita alla cifra finale di 699 euro, seguito a ruota dai vari Note 10 Lite a 449 euro, Huawei P30 a 429 euro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 399 euro e Oppo Find X2 Lite in vendita a 499 euro.

La porzione di mercato più rappresentata, e la più richiesta, rientra entro i 300 euro, infatti qui si trovano i vari Oppo A9 2020, Galaxy A51, Huawei P Smart 2020, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o Huawei Y6p.

Naturalmente il volantino Expert non si ferma qui ed espande i propri orizzonti verso categorie merceologiche completamente differenti, per approfondirne la conoscenza consigliamo l’apertura delle seguenti pagine.