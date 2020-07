Dopo la mossa di Google, che proprio negli ultimi giorni ha annunciato l’arrivo in Italia dei suoi Google Pixel Buds 2; e l’ingresso in scena di Xiaomi, che ha dato il via alla vendita dei suoi Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, tocca a Samsung. Il colosso ha ufficializzato la data di presentazione dei suoi nuovi auricolari wireless Galaxy Buds Live e pubblicato un video che mostra alcuni aspetti del nuovo dispositivo.

Samsung Galaxy Buds Live: i nuovi auricolari arriveranno il 5 agosto!

Samsung proprio nelle ultime ore ha fatto emergere un video che mette in mostra i suoi Galaxy Buds Live, gli auricolari wireless che presto avremo la possibilità di conoscere nel dettaglio. Il video non permette di cogliere le caratteristiche specifiche del nuovo prodotto Samsung ma mostra alcune delle colorazioni in cui si presume sarà disponibile. A quanto pare, dunque, gli auricolari saranno disponibili in rosa, bianco e nero.

Il design è del tutto particolare. Il video mostra cuffie dalla forma a fagiolo capace di adattarsi perfettamente all’orecchio. Lo slogan con il quale Samsung chiude il suo primo spot di presentazione offre inoltre la possibilità di fare delle supposizioni in merito alle funzioni del dispositivo. È probabile che Samsung, tramite i suoi nuovi auricolari, permetta di usufruire di una qualità sonora decisamente ottima grazie alla cancellazione attiva del rumore.

Attualmente sappiamo che il prezzo dei nuovi Galaxy Buds Live potrebbe ammontare a circa 150 euro. Un costo che non raggiunge i livelli di Xiaomi ma che si dimostra coerente al prodotto pensato da Samsung. Il colosso procederà con la presentazione delle nuove cuffie il 5 agosto.