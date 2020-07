E’ passato circa un anno dal lancio in India di un nuovo abbonamento mensile pensato esclusivamente per smartphone, per guardare tutti i film, le serie TV, i cartoni ed i documentari Netflix sul proprio dispositivo mobile, ma ad un prezzo ridotto.

Nel mese di luglio dello scorso anno, Netflix ha – infatti – reso disponibile un abbonamento Mobile che, per circa 2,50 euro al mese, offre agli utenti indiani la possibilità di accedere all’intero catalogo e guardare i contenuti alla risoluzione massima di 480p, su un solo dispositivo e non può dunque essere condiviso con altre persone.

Adesso, il colosso dello streaming video avrebbe deciso di testare in India un nuovo abbonamento, Mobile+, che aggiunge qualche privilegio rispetto all’abbonamento base ma è comunque limitato.

Netflix: nuovo abbonamento Mobile+ per pochi euro al mese, ma con limiti

Nello specifico, Mobile+ offre uno streaming in alta definizione (HD) e supporta la visualizzazione dei contenuti su smartphone, tablet e laptop, ma ne restano escluse le TV. Questo abbonamento viene offerto al prezzo di 349 rupie, che equivalgono a circa 4 euro al mese. Un portavoce di Netflix ha confermato il nuovo test al portale online TechCrunch.

“Abbiamo lanciato il piano mobile in India per rendere più semplice accedere a Netflix a chiunque abbia uno smartphone. Vogliamo vedere se agli utenti piace questo abbonamento che arricchisce la nostra offerta. Lo renderemo ufficiale solo se lo apprezzeranno”. Molto probabilmente, questo abbonamento non arriverà mai in Europa, in quanto sembra essere pensata esclusivamente per il mercato indiano ed altri pochi paesi. Se avremo altre notizie, vi terremo aggiornati.