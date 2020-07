Con l’arrivo della nuova settimana arriva anche la nuova TOP 10 di Netflix. Il colosso dello streaming ha raccolto i titoli più visti dagli utenti italiani per mostrare le ultime tendenze. Per stilare questa classifica, sono state considerate le visualizzazioni complessive nel nostro paese delle varie produzioni.

Rispetto alle scorse settimane, si nota immediatamente un cambiamento al vertice. Il caldo chiama produzioni leggere e divertenti ma non solo. Spiccano anche serie fantasy e piene di mistero in un mix veramente interessante. Ma non indugiamo oltre e andiamo a scoprire quali sono i gusti degli italiani.

Ecco i film e le serie TV più viste su Netflix

MILF Cursed Gli Infedeli The Old Guard

Dark Relazione Pericolosa 365 giorni I Griffin Oscuro Desiderio Sotto il sole di Riccione

In prima posizione questa settimana troviamo “MILF“. Il film racconta la storia di tre amiche quarantenni che si trovano ad affrontare vari sentimenti contrastanti. Da un lato ci sarà l’età anagrafica che avanza mentre dall’altro la volontà di restare belle e attraenti, anche sperimentando relazioni con uomini molto più giovani di loro.

Al secondo posto invece si piazza “Cursed” una nuova originale Netflix con protagonista Katherine Langford (Hannah Baker in Tredici). La storia è la rivisitazione in chiave moderna della leggenda di Re Artù dove Nimue è in possesso della leggendaria Excalibur.

La TOP 3 si chiude con “Gli Infedeli“, una commedia all’italiana che ha come protagonisti Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. In questo film non mancano bugie assurde e follie che si verificano all’interno di alcune coppie in procinto di scoppiare.