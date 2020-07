La piattaforma di streaming video Netflix è sicuramente la più importante in assoluto in questo periodo storico. Il periodo di lockdown ha alzato notevolmente gli ascolti sulla piattaforma, tant’è che alcune serie hanno raggiunto degli ascolti mai visti prima d’ora. La varietà che offre Netflix sul suo catalogo è davvero vasta e dà la possibilità a tutti gli utenti di scegliere quello che più gli piace. Ci sono alcune serie TV che rientrano nella cerchia di quelle più ricercate e visionate in assoluto e tra queste abbiamo Black Mirror, Elite, Riverdale e Suburra. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità riguardanti le suddette serie TV.

Black Mirror, Riverdale, Elite e Suburra: le ultimissime novità

Iniziamo la carrellata di novità con Black Mirror. La sesta stagione della serie potrebbe non arrivare in tempi brevi. Questo è dovuto al fatto che l’autore della serie ha deciso di dedicarsi a tempo pieno ad altri progetti. Pertanto, i fan potrebbero rimanere molto delusi.

Per quanto riguarda Riverdale invece, la prossima stagione dovrebbe arrivare. Come è successo per altre serie TV, le riprese si sono interrotte a causa dell’emergenza sanitaria, ma rimane tutto come prima.

Per la serie spagnola Elite abbiamo quasi la stessa situazione di Riverdale. Arriverà senz’altro una quarta e una quinta stagione con tanti personaggi nuovi. Anche qui il Coronavirus sembra aver rallentato un po’ il tutto.

Concludiamo con la serie crime italiana Suburra. La serie sembra aver stregato utenti da qualsiasi parte del mondo e molti erano preoccupati circa l’arrivo della terza stagione. Fortunatamente, proprio ultimamente le riprese sembrano essere incominciate nuovamente. Ciò fa intuire che la nuova stagione arriverà a breve.