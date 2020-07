Secondo quanto riportato ultimamente, molte persone in Italia potrebbero salutare definitivamente le cartelle esattoriali. Come? Il Governo italiano nei prossimi giorni sarebbe in procinto di annullare oltre 400 miliardi di debiti.

Ciò accadrà con la possibile introduzione di un condono mai visto prima nella storia dell’Italia. Molti pensano che questa notizia sia una fake news in circolo in queste settimane, ma a quanto pare non lo è. Il direttore dell’Agenzia dell’Entrate, Ernesto Ruffini, è la fonte ufficiale di questa notizia. Egli ha riferito che questo maxi condono potrebbe servire per “snellire la burocrazia del sistema fiscale italiano”.

L’operazione, che risulta molto difficile, comporterà dunque l’eliminazione di 400 miliardi. Secondo lo Stato, questo sarebbe l’unico modo per recuperare i debiti essendo che con il sistema fiscale che è attualmente in vigore non è possibile. La somma ha una sua suddivisione:

153 miliardi a soggetti falliti,

a soggetti falliti, 119 miliardi a soggetti deceduti,

a soggetti deceduti, 109 miliardi a soggetti nullatenenti

Cartelle esattoriali addio: arriverà il maxi condono?

Come abbiamo ormai imparato negli ultimi mesi, il Governo ha provato ad aiutare le persone più in difficoltà a causa di questo particolare periodo con dei bonus dedicati. Inoltre, ci sono dei validi motivi per cui il Governo ha deciso di prendere la situazione fiscale in mano e sono principalmente due: il bisogno di incassare denaro e la necessità di portare avanti nella miglior maniera possibile l’economia italiana.

Il maxi condono quindi potrebbe essere davvero introdotto da qui a poco tempo. Le aspre lamentele che provengono copiose da tutti coloro che hanno pagato le imposte sempre in modo corretto potrebbero non valere nulla. La concretezza della notizia aumenta sempre di più col tempo, anche se il tutto non è ancora ufficializzato.