Questo è il periodo migliore per gli sconti disponibili per gli italiani che scelgono di affidarsi alla mobilità eco sostenibile su due e quattro ruote. Il Governo aderisce al maxi piano di incentivi che da 500 EURO arriva a garantire un ritorno economico importante fino ad oltre 11000 EURO. Prendi nota ed acquista il tuo nuovo mezzo dimezzando o annullando la tua spesa.

Incentivi auto: fino a 11.000 EURO di coupon per passare alla mobilità eco

Chi rottama una vecchia auto EURO 3 o di classe inferiore riceve 1500 EURO da usare per avere una bici elettrica Gratis oppure un altro mezzo su due ruote a batterie di sua scelta. Per motorini e moto di pari classe lo sconto scende a 500 EURO sulla base di quanto disposto per alcune Regioni (consulta il sito dell’amministrazione locale per scoprire la disponibilità).

A livello nazionale, invece, valgono le transazione auto – auto fino ad EURO 5 per la scelta di un veicolo ibrido, elettrico o anche Benzina, Diesel, Metano o GPL purché EURO 6 e con listino non superiore ai 40.000 EURO IVA ESCLUSA. In tal caso si ricevono 3500 EURO totali dati come somma degli sconti statali e del concessionario.

Più ghiotta, invece la nuova iniziativa Peugeot che per la 508 Hybrid elargisce oltre 10.000 EURO in un solo colpo. Ulteriori info al link precedente.

Sconti bici elettriche, monopattini ed altri mezzi di trasporto elettrici

Per eBike, eScooter, segway ed hoverboard valgono ancora gli effetti del Decreto del 4 Maggio 2020 che fino a fine anno garantiscono il 60% di sconto fino a 500 EURO per l’acquisto spontaneo di mezzi legati alla micro mobilità. Basta recuperare la fattura ed ottenere una SPID per avere il rimborso. Il Ministero dei Trasporti sta predisponendo l’app ufficiale dove caricare la prova di acquisto (scontrino parlante o fattura cartacea/elettronica) valida sia per acquisti in negozio italiano che online (anche dall’estero). Una volta che l’app sarà online avremo il voucher mentre per la seconda fase otterremo direttamente il listino al 40% per negozi opportunamente selezionati.