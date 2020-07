Le ipotesi riguardanti i dettagli della scheda tecnica del tanto atteso iPhone 12 continuano ad emergere giorno dopo giorno. In seguito alle notizie circa l’assenza di auricolari e caricabatteria all’interno della confezione dei nuovi dispositivi di casa Apple e alle indiscrezioni riguardanti l’aumento del loro costo, arrivano alcune informazioni che potrebbero non soddisfare le aspettative degli utenti soliti utilizzare il loro smartphone in maniera assidua. Le ultime novità riguardano, appunto, la capacità della batteria dei nuovi iPhone.

iPhone 12 potrebbe avere una batteria più piccola rispetto alla precedente generazione!

Stando a quanto riportato da My Smart Price i prossimi clienti Apple potrebbero non essere soddisfatti dei nuovi dispositivi a causa delle dimensioni ridotte della batteria utilizzata dal colosso, la cui scelta potrebbe essere stata dettata dall’esigenza di ricavare spazio da utilizzare per l’inserimento del modem 5G; e dalla volontà di ridurre il costo finale del prodotto.

Quanto rilevato desta comunque alcuni sospetti in merito all’autonomia dei dispositivi che, presentando una batteria più piccola del 10% rispetto a quella dei precedenti iPhone e presentando degli schermi OLED, una fotocamera a tre lenti e appunto modem 5G, potrebbero necessitare di più cicli di ricarica in una sola giornata.

Dalle certificazioni emerse è possibile supporre che le batterie dei futuri iPhone 12 saranno tre. La scelta appare motivata dalle differenti versioni, e quindi dimensioni, dei dispositivi che Apple presenterà. Anche su quest’ultimo punto però vi sono alcuni dubbi. Ancora una volta, dunque, non resta che attendere ulteriori conferme e il lancio dei nuovi dispositivi che, a quanto pare, potrebbero non apparire prima di ottobre 2020.