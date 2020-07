Negli ultimi anni WhatsApp ha stupito i suoi utenti con novità all’avanguardia e con aggiornamenti molto apprezzati. In ordine di tempo, l’ultimo aggiornamento in dirittura d’arrivo è quello di WhatsApp Pay, la piattaforma che renderà possibile lo scambio di denaro attraverso la chat.

WhatsApp, si torna a parlare di un futuro congiunto con Facebook ed Instagram

Come noto, WhatsApp fa parte di una galassia di servizi con a capo Facebook. Da quando la chat è stata acquistata, nel lontano 2014, da Mark Zuckerberg sono avanzati molti rumors circa una possibile fusione tra WhatsApp e la stessa Facebook. Se sino a poche settimane fa gli sviluppatori non si sono mai sbilanciati in questo senso, negli ultimi giorni si assiste ad un cambio di passo.

Da oltre Oceano, infatti, dai leaker di WABetaInfo, arriva l’indiscrezione bomba. Sta per prendere vita il progetto di una chat unificata che include le conversazioni di Facebook, quelle di WhatsApp ed anche quelle di Instagram. In pratica i tre servizi, con tale upgrade, diverrebbero di fatto un’unica piazza virtuale con oltre due miliardi di profili.

In base a quanto si apprende dai primi commenti degli appassionati, questo aggiornamento non sarebbe particolarmente dal pubblico. Una parte degli utenti WhatsApp, specie gli account della prima ora, sono fortemente convinti di una netta indipendenza tra la chat e Facebook. I torni della protesta verso gli sviluppatori, in alcuni casi, sono anche molto aspri. Molti, infatti, qualora dovesse divenire ufficiale questa novità minacciano un esodo di massa verso le conversazioni indipendenti di Telegram.