Vodafone: due promo Special da 50GB ma solo per alcuni utenti

Vodafone durante gli ultimi mesi ha cominciato a perdere qualche utente in più rispetto agli ultimi anni. Infatti il colosso ha acceso subito una spia d’allarme, la quale ha messo tutta la community in allerta. Molti utenti si stanno domandando perché i clienti stiano scappando via, ma la domanda sembra avere una risposta abbastanza ovvia. I prezzi al ribasso della concorrenza stanno riuscendo a portare via tantissimi utenti a colossi del calibro di Tim e appunto Vodafone.

Proprio per questo motivo adesso l’azienda anglosassone ha deciso di accelerare per la campagna promozionale estiva. Inoltre tutti gli ex utenti avranno un canale preferenziale per ritornare a far parte della famiglia colorata di rosso. Sono state lanciate due promozioni proprio per il rientro di tutti coloro che hanno preferito scappare via. Questi hanno dalla loro parte ogni contenuto, e soprattutto con un prezzo davvero incredibile.

Vodafone, le nuove offerte arrivate sul mercato sono per gli ex clienti: ecco cosa contengono e quanto costano

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2