Postepay: nuova truffa phishing spaventa e deruba gli utenti

Con una Postepay le operazioni che gli utenti possono svolgere sono innumerevoli. Non a caso si tratta della migliore prepagata in giro ormai da diverso tempo, anche se qualcuno si fa prendere dal panico quando sopraggiungono le truffe.

Queste hanno il vizio di utilizzare il nome della carta di Poste Italiane per essere più credibili. I messaggi parlano di credenziali perse e da reinserire, proprio per rubare i dati agli utenti e per derubarli in seguito. Il phishing è tornato dunque di moda e tutti dovrebbero stare molto attenti.

Postepay: le truffe possono essere evitate facilmente