Il social network Instagram ha da qualche giorno lanciato una nuova funzione, attesissima da tutti gli utenti. Stiamo parlando della possibilità di fissare in alto i commenti sotto i propri post.

La funzionalità ha iniziato il suo periodo di test nel mese di maggio, insieme ad altre novità. Dopo due mesi la società ha deciso che questa dei commenti fissati sarà la prima novità ad uscire dal programma di test, ed eccola arrivare anche da noi.

Instagram: da ora potete fissare in alto i vostri commenti preferiti

A partire da qualche giorno l’applicazione Instagram ha annunciato che la possibilità di fissare dei commenti sta arrivando a tutti gli utenti su tutte le piattaforme compatibili. Questo secondo l’azienda è un modo per incoraggiare gli utenti di Instagram ad evidenziare conversazioni positive bloccando più commenti nella parte superiore della conversazione.

A tutti gli utenti della piattaforma è quindi consentito fissare in alto non più di tre commenti su un post all’inizio della discussione. Il processo per fissare in alto un commento è molto semplice, comporta lo scorrimento a sinistra per rivelare le opzioni per la segnalazione, l’eliminazione e la risposta. Ancora più a sinistra di quest’ultimi sarà presente un icona a dorma di puntina rossa.

Quest’ultima, se cliccata, permetterà appunto di far rimanere in alto quel commento. Questa è una funzionalità che molti servizi di social network hanno implementato da parecchio tempo, un esempio sono YouTube e Twitter. Non ci resta che scorrere le nostre foto sulla piattaforma e iniziare a scegliere quali commenti non vogliamo che passino in secondo piano!.