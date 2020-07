Note per essere riuscite a conquistare ingenti numeri di spettatori, le serie TV di Netflix si trovano attualmente in una posizione di stallo. Dovuta principalmente ai ritardi accumulati a causa del lockdown, attualmente sulla stessa vi sono ben pochi dettagli su cui discutere: non è un mistero, infatti, che il colosso dello streaming stia tenendo per sé tutti gli aggiornamenti senza sollevare I pensieri degli spettatori che invece non fanno altro che chiedersi quando determinati show torneranno in catalogo. Tra i titoli più chiacchierati non possono, infatti, mancare Elite, Riverdale e Black Mirror: ecco cosa sappiamo.

Elite, Black Mirror e Riverdale: le nuove stagioni arriveranno presto?

In merito agli show appena citati, le notizie in rete sono diverse tra di loro. Occupandoci in prima linea di Riverdale, È infatti possibile sapere che le riprese sarebbero dovute iniziare a luglio; attualmente non vi sono notizie in merito, ma una cosa è certa la quinta stagione tornerà il prossimo anno con un plot twist tutto da scoprire.

Il 2021 sarà anche l’anno della quarta stagione di Elite. Il teen drama spagnolo tornerà con i nuovi episodi sebbene molti componenti del cast originale non appariranno più: Danna Paola, Mina El Hammani, Jorge Lopez e Ester Expósito rimarranno al di fuori delle vicende narrate.

Infine, per quel che concerne la sesta stagione di Black Mirror, i dubbi a riguardo sono numerosi in quanto una vera e propria conferma non è mai giunta dunque non si sa se Netflix produrrà una nuova stagione o se invece lo show distopico non ne vedrà una nuova.