Il catalogo di Netflix è pronto a rifocillarsi con quelle che sono le nuove stagioni di alcune delle serie TV più amate in tutto il mondo. Dopo mesi di attesa, infatti, la produzioni originali torneranno con dei nuovi episodi sebbene in periodo diversi e contribuiranno ad alleviare le calde giornate estive attraverso colpi di scena e mosse inaspettate. Tra luglio e agosto, dunque, Vis a Vis e Lucifer torneranno a fare capolinea, ma cosa sappiamo in merito a The Witcher? Scopriamo tutti i dettagli.

Netflix è finalmente pronto: svelate le date ufficiali d’uscita di Lucifer e Vis a Vis

A partire da fine mese (luglio) gli abbonati al colosso dello streaming potranno iniziare ad occupare le loro giornate con l’esclusivo spin off di Vis a Vis, Vis a Vis El Oasis. Andato in onda appena qualche mese fa in Spagna attraverso Fox, nel resto del mondo sarà compito di Netflix divulgare la storia di due protagoniste molto amate: Zulema e Macarena. Gli otto episodi di questo spin off diventeranno, dunque, disponibili il 31 luglio.

Nel corso di agosto, più precisamente il 21, gli abbonati potranno sollazzarsi dal caldo estivo con il diavolo più famoso al mondo: Lucifer. La prima parte della quinta stagione (8 episodi) diventerà disponibile nella sua interezza. Pronti a rimanere stupiti?

Infine, per quando concerne The Witcher, durante le prime settimane di agosto il cast tornerà finalmente sul set: la seconda stagione, dunque, diventerà disponibile a partire dal prossimo anno così come era già notato preannunciato al momento del rinnovo.