Molti italiani stanno provando in prima persona la comodità della nuova Carta di identità Digitale. Da non confondere con la versione elettronica che si realizza per mezzo del supporto plastico munita di microchip, rappresenta un porting del documento su smartphone per un utilizzo più versatile in diversi frangenti. Non tutti i dispositivi (telefoni e tablet) la possono usare. Ecco quelli che sono sicuramente compatibili.

Carta di identità sul telefono e sul tablet: ecco la nuova versione del documento

Identificarsi non è mai stato così piacevole. Grazie all’uso predisposto dalla nuova app della Zecca di Stato le nostre info personali si possono trasferire su supporto mobile rendendo accesso ed identificazione ai pubblici servizi molto più comodi. Tra le importanti novità della piattaforma si cita l’opportunità di avere accesso ad una moltitudine di servizi semplicemente esibendo il telefono.

Il Ministero dell’Interno garantisce la massima sicurezza grazie all’uso di potenti algoritmi di crittografia sui dati che fanno uso di certificati firmati dallo stato e firewall di livello hardware efficaci tanto quanto il database della Banca Centrale.

Il requisito essenziale che limita l’uso dell’app è la presenza del sistema NFC a bordo dei dispositivi. In presenza di tale componente è possibile effettuare il download gratuito della risorsa dai rispettivi store digitali ufficiali di Google Play (per device Android) ed App Store (per iPhone) ed iniziare ad usare fin da subito le ultime funzionalità disponibili.

L’app si chiama semplicemente CIE ID ed è pienamente compatibile con ogni device che equipaggi almeno Android 6.0 oppure iOS 13.0 o versioni successive. All’atto della registrazione sarà necessario inserire il PIN SEGRETO composto da 8 cifre. Una volta accoppiata la carta al telefono si potrà accedere ai servizi PA autenticandosi tramite il telefono usando la modalità “Entra con CIE”.

Alcuni utenti stanno riscontrando problemi di accoppiamento carta – smartphone. Sei riuscito a completare la procedura di identificazione? Spazio ai commenti.