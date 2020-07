Nuova offerta speciale per tutti gli utenti che vogliono approfittare dell’occasione di abbandonare il proprio operatore telefonico per gettarsi a capofitto nelle braccia di WindTre, al Go 50 Top+ rappresenta la condizione ideale per godere di tanti contenuti al giusto prezzo finale di vendita.

Dietro il pagamento di soli 5,99 euro al mese, infatti, il consumatore si ritrova a mettere le mani su una promozione che permette di accedere ad incredibili contenuti, in partenza da 200 SMS da poter utilizzare a piacimento verso tutti, 50 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, nonché illimitati minuti per poter telefonare a chiunque in Italia.

Abbiamo parlato di base, poiché comunque è presente anche la versione Easy Pay, ovvero la soluzione aggiuntiva che prevede il pagamento obbligatorio tramite conto corrente bancario (o carta di credito) e l’accettazione del vincolo contrattuale di durata, per godere complessivamente di 100 giga al mese, di 200 SMS e di minuti illimitati, sempre e soltanto a 5,99 euro a rinnovo.

WindTre: quali utenti possono attivare la promozione

La promozione di WindTre ovviamente non può essere attivata da tutti i consumatori a prescindere dalla provenienza, nello specifico potranno richiederla esclusivamente coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore telefonico virtuale (esclusi però LycaMobile, Very Mobile, Kena Mobile e ho.Mobile), con portabilità obbligatoria del numero originario.

In questo preciso periodo storico, l’azienda ha deciso di offrire la possibilità di richiedere l’offerta a titolo completamente gratuito, ciò sta a significare che non si pagheranno né attivazione, né l’acquisto della SIM ricaricabile (solo per pochi giorni).