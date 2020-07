Da tempo il gruppo commerciale di TIM cerca di favorire sia nel pubblico dei nuovi clienti sia nel pubblico dei vecchi abbonati lo strumento delle Ricariche Automatiche. Nel corso di questi mesi, proprio per indurre sempre più utenti all’adozione di questa tecnologia, sono nate delle promozioni ad hoc.

TIM, come ricevere 10 Giga gratis ogni mese per la navigazione internet

Anche nel corso di questa estate ci saranno tanti vantaggi per chi paga la propria ricaricabile con la fatturazione automatica con carta di credito o conto corrente. Da qui in avanti chi attiverà la Ricarica Automatica potrà beneficiare di un ricco bonus per un upgrade delle proprie soglie per la navigazione internet.

Attivando attraverso il sito ufficiale o altri canali l’imposizione della Ricarica Automatica i clienti si assicureranno 10 Giga gratis. I 10 Giga, questa la parte migliore, saranno rinnovati ogni mese per un anno dal momento dell’attivazione. Il traffico extra, come presumibile, si aggiunge a quello già presente con la propria ricaricabile.

L’iniziativa associata allo strumento di Ricarica Automatica ha quindi durata di dodici mesi. Al termine del periodo promozionale, l’iniziativa non sarà più disponibile e sarà disattivata in automatico. A conclusione dell’anno per gli utenti, quindi, non sono previsti né rinnovi né costi aggiuntivi.

Per quanto concerne i limiti e gli usi di Ricarica Automatica, è bene sottolineare come lo strumento sia compatibile con carte di credito, conti correnti o con TIM Pay. Al fine di attivare Ricarica Automatica sarà necessario avere una ricaricabile con costo mensile non inferiore ai 3 euro.