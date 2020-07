Stanno per tornare le serie più amate su Netflix. Dopo il periodo del lockdown e dell’interruzione delle produzioni per via del Coronavirus, adesso si sta tornando in azione per programmare l’uscita delle nuove stagioni.

Alcune in particolare sono più attese di altre, e Netflix sta facendo una sorta di “selezione” per le serie a cui dare maggiore priorità non solo perché, da un punto di vista temporale, sarebbero dovute uscire a breve se non addirittura negli scorsi mesi, ma anche perché hanno maggior seguito di pubblico e pertanto è giusto che ottengano un occhio di riguardo, in tal senso.

Non è il caso di Élite 3, che è sbarcata sul catalogo Netflix Italia lo scorso marzo e di cui è certo il rinnovo per la quarta stagione, che probabilmente andrà in onda l’anno prossimo.

Un po’ diverso il discorso per Riverdale, che invece ottiene la sua conferma per la quarta stagione, in realtà già trasmessa nel 2019 sulle reti internazionali e di cui si attende l’arrivo su Netflix Italia, anch’esso previsto per il 2021. Al momento infatti si possono guardare solamente le prime tre stagioni sulla piattaforma di streaming.

Suburra termina con la terza stagione in arrivo

Netflix si sta adoperando per permettere a Suburra di concludere le ultime settimane di riprese prima del caricamento sulla piattaforma, che dovrebbe avvenire nel prossimo autunno.

Inizialmente si pensava che le riprese fossero terminate prima del lockdown, dal momento che verso ottobre/novembre si cercavano comparse e di lì a poco sì sarebbe andati sul set. Non è stato così, purtroppo, il che ci obbliga a dover aspettare fine estate per poter vedere come si concluderà una delle maggior produzioni Netflix italiane.