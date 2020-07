Dal 1 Luglio è scattato il via alla richiesta del bonus vacanze, uno sconto stabilito dal DL Rilancio per sostenere il settore turistico ed alberghiero. Si tratta più precisamente di un voucher fino a 500 euro destinato a coloro che non abbiano superato i 40mila euro di Isee e spendibile presso le strutture ricettive che hanno aderito all’iniziativa. Una misura quella del bonus vacanze che fa fatica a decollare se non altro per le modalità di restituzione dello sconto.

È infatti onere degli albergatori anticipare tale sconto ai clienti che ne fanno richiesta, vedendoselo riaccreditato solo successivamente sotto forma di credito d’imposta. A loro volta gli utenti che lo richiederanno si vedranno rimborsati l’80% dell’ammontare del buono direttamente dalla struttura del soggiorno ed il 20% restituito sotto forma di credito d’imposta. Ma cosa succede se si è fatto richiesta di bonus ma la struttura scelta non applica lo sconto?

Il bonus vacanze e le conseguenze del flop.

Secondo un’indagine del Corriere della Sera sono numerose le strutture che non hanno aderito all’iniziativa relativa al bonus. La motivazione va ricercata probabilmente nel fatto che ottenere la restituzione del voucher anticipato come credito d’imposta risulta conveniente solo per le strutture più grandi e con un cospicuo giro di clienti. Dunque può capitare che si ottenga il bonus ma poi si prenoti in una struttura che non lo accetta. In questo caso secondo la circolare 18 dell’Agenzia delle Entrate l’utente che non può ottenere l’80% di sconto direttamente durante il soggiorno, ha comunque diritto di ricevere il credito d’imposta per il 20% del totale.

Bisogna inoltre ricordare che il bonus vacanze è utilizzabile fino al 31 dicembre 2020 in un’unica soluzione per tutto il periodo indicato. È possibile richiederlo attraverso l’applicazione IO alla quale si accede attraverso email e codice spid. Se la richiesta possiede i requisiti idonei ad ottenere il bonus il sistema genera un codice univoco ed un QR-code da presentare alla struttura per l’applicazione dello sconto.