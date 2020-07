Lucifer sta finalmente per arrivare, l’attesa è stata lunghissima e, dopo promesse, periodi di paura per una disattivazione precoce della serie, eccoci finalmente con l’essere pronti a raccontarvi tutti i dettagli in merito alle nuove stagioni, più precisamente la quinta e la sesta.

L’ultimo episodio aveva visto Lucifer Moningstar tornare agli Inferi per bloccare definitivamente il tentativo di invasione da parte di demoni e di tutti i suoi abitanti, proteggendo così le persone che più ama sulla Terra. La trama della quinta stagione è ancora ignota, si conosce solamente un episodio noir (completamente in bianco e nero) e differente da tutti gli altri, senza però aver fornito ulteriori dettagli in merito.

L’unica cosa che sappiamo di certo è che sarà composta da 16 episodi, suddivisi in 2 gruppi da 8; la prima parte verrà pubblicata esattamente il 21 Agosto 2020, mentre per la seconda sarà necessario attendere qualche mese, offrendo difatti alla troupe la possibilità completare le riprese ed il montaggio.

Lucifer sta per tornare su Netflix

Proprio in questi giorni, inoltre, Netflix ha ufficialmente confermato la programmazione anche per una sesta stagione di Lucifer, segnale che il produttore ha deciso di puntare molto su un personaggio davvero amato in tutto il mondo (grazie anche all’interpretazione magistrale di Tom Ellis).

La data di lancio, ovviamente, non è stata ufficialmente comunicata, vi possiamo solamente dire che però sarà l’ultima stagione, dopo tanto travagliare, Lucifer vedrà effettivamente la fine con la sesta stagione (ancora non sappiamo nemmeno quanti saranno gli episodi), presumibilmente lanciata nel corso dell’ormai prossimo 2021.