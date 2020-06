Iliad non ha rivali grazie alla novità tanto attesa e due offerte sul sito

Sarebbe difficile ad oggi pensare ad un cambio gestore e non valutare le promozioni di un provider come Iliad. Questa nuova azienda che in realtà già da due anni e oltre opera sul territorio italiano, ha raccolto un gran numero di consensi in poco tempo. Basti pensare infatti che molte persone hanno scelto di abbandonare i gestori come Tim e Vodafone proprio per accasarsi presso questa nuova soluzione proveniente dalla Francia.

Ovviamente ci sono alcune precisazioni da fare, come ad esempio quella che Iliad è un gestore italiano a tutti gli effetti. Il quarto posto in classifica è saldamente nelle sue mani, con davanti solo le più grandi potenze a cui siamo abituati da sempre. L’obiettivo però è quello di migliorarsi ulteriormente, ottenendo un numero sempre maggiore di utenti. D’altronde i primi quattro mesi del 2020 sono stati davvero eccezionali: mezzo milione di nuovi utenti e 150 milioni di fatturato.

Iliad, attualmente sono disponibili sul sito ufficiale le solite due promozioni ma questa volta c’è una novità

Quando Iliad ha scelto di arrivare in Italia, ha preparato delle offerte davvero irrinunciabili per il pubblico. La Giga 50 e la Solo Voce rappresentano rispettivamente il massimo ed il minimo offerti dall’azienda, e sono ancora disponibili sul sito ufficiale. Entrambe le promozioni permettono di avere minuti ed SMS illimitati verso tutte le numerazioni, con la differenza che la prima delle due offre anche 50 giga in 4G.

I prezzi sono rispettivamente di 7,99 e 4,99 € al mese per sempre, ma ora c’è una novità. Tutti gli utenti potranno infatti avere più giga in roaming, per la precisione ben quattro.