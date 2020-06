Tesla è caduta nel circolo vizioso della critica dopo le pesanti invettive sulla qualità dei suoi prodotti. Le sue automobili sono state contestate a causa di numerosi problemi ed errori di progettazione. Ma sta per rivalutare l’opinione pubblica e degli esperti con l’arrivo di importanti novità dichiarate da Elon Musk alla vigilia di un battery day annunciato per settembre. Ecco quali sono le news più interessanti del momento che proporranno interessanti cambiamenti a partire dal mese di Luglio 2020.

Tesla: ecco le modifiche in programma per la nota azienda americana e per utenti

La realtà del brand si palesa nel segmento delle auto elettriche. Si è specializzata in questo settore facendo sognare gli appassionati del nuovo trend votato alla tecnologia, alla sicurezza, alla silenziosità e soprattutto al rispetto per l’ambiente. Di recente la compagnia ha annunciato un accordo con Panasonic della durata di 3 anni.

La notizia ha scosso il mondo dei fan EV dando ulteriori speranze su un severo upgrade delle componenti elettriche presenti a bordo delle auto del costruttore. Tale partnership nipponico – statunitense offrirà maggiore spazio di manovra per l’implementazione di nuove batterie e soluzioni avanzate per la ricarica elettrica.

Reduce dal successo di intese precedenti, l’azienda paleserà la nascita di una nuova sezione all’interno della Gigafactory in Nevada, dove ogni anno vengono realizzati 500.000 accumulatori elettrici. Secondo gli esperti si stima la produzione di 35 Gigawattora all’anno.

Per il momento le notizie sono diradate e povere di dettagli. Avremo senz’altro modo di tornare in argomento nel corso delle prossime settimane in vista di un evento che catalizzerà l’attenzione pubblica nella giusta direzione, mentre sempre più incisivo si sta facendo l’intervento del Diesel che nonostante alcuni difetti resta la soluzione preferita per molti automobilisti.