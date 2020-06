Tesla è sinonimo di innovazione compartimentale nel mondo dell’innovazione tecnologica legata al mondo dei motori e non solo. Fautore della rivoluzione è Elon Musk, CEO della compagnia e fondatore del famoso PayPal. Ferreo sostenitore del nuovo trend del motore elettrico al di sopra di tutto, Musk sta facendo proprio di tutto per cambiare il mondo.

Nell’ambito di una recente intervista rivelatrice ha gettato le base per il futuro dell’automotive. Dopo la presentazione della batteria infinita realizzata in collaborazione con CATL porta avanti i suoi ambiziosi progetti personali con importanti novità discusse di fronte al presentatore di The Tonight Show, Jay Leno, stupefatto dalle idee di una personalità di primo livello nel contesto della tecnologia.

Tesla, parla Elon Musk: ecco le prossime novità a sorpresa in arrivo per le auto

La nuova intervista ha anticipato i futuri piani societari per quel che riguarda l’impegno nel settore automobilistico di nuova generazione. Ci si è soffermati soprattutto sulla nuova super elettrica chiamata Tesla Roadaster. Una hyper car silenziosa e potente in grado di raggiungere 400 Km/h e 1000 miglia di autonomia nel totale silenzio. Vanta una grande accelerazione che secondo i dati gli consente di raggiungere i 100Km/h da ferma in appena 1,9 secondi. Nemmeno Ferrari e Lamborghini riescono a fare meglio con motori endotermici da grandi prestazioni.

Oltre il segmento top level del mercato c’è stato spazio anche per il CyberTruck Tesla con chiara impronta americana. Un veicolo di grandi dimensioni. Ha lunghezza di 5.6 metri con 1.93 metri di larghezza e ben 1.81 metri di altezza. Dotato di blindatura a prova di proiettile si configurerà coma un veicolo altamente settoriale ma pronto a scalare montagne e pendii scoscesi in totale sicurezza e con la garanzia di una dotazione al top della categoria.