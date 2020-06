MIUI 12 è stato annunciato alla fine di aprile in Cina e poche settimane dopo, c’è stato un lancio globale. A seguito dell’annuncio dell’ultima versione del sistema operativo Android personalizzato di Xiaomi, il produttore ha iniziato a distribuire una versione stabile ai suoi telefoni Mi. Ora è il turno dei telefoni Redmi.

L’account Weibo ufficiale di Redmi ha annunciato che domani lanceranno una versione stabile di MIUI 12 per i loro smartphone. Il post non ha rivelato quali dispositivi lo riceveranno per primi ma un elenco di dispositivi che riceveranno MIUI 12 (anche se globale) è stato rilasciato il mese scorso.

MIUI 12 sarà presto rilasciato per una serie di device Redmi

Alcuni dei dispositivi nell’elenco includono la serie Redmi K30, la serie Redmi K20, la serie Redmi Note 8, la serie Redmi Note 7, Redmi 7 e Redmi 6. Il roll-out sarà graduale e richiederà mesi prima che raggiunga tutti i dispositivi, quindi se il tuo dispositivo è nell’elenco, dovrai essere paziente.

Il Round 2 del programma di rilascio di Xiaomi prevede che tutti i dispositivi dell’azienda ricevano il nuovo OS. Alcuni dei dispositivi che riceveranno MIUI 12 sono il Pocophone F1 e POCO F2 Pro. Xiaomi ha iniziato il Round 2 della roadmap per l’update quando ha lanciato la nuova versione dell’OS su Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite.

MIUI 12 offre diverse nuove funzionalità all’OS di Google. Tra queste troviamo una nuova interfaccia utente con nuove animazioni, nuovi temi, Modalità scura 2.0 e una nuova app fotocamera. Sono incluse anche le funzionalità di Always On Display per dispositivi idonei, nuove impostazioni sulla privacy, app mobili, integrità MIUI, ecc.