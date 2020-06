Iliad apre con una grande novità la stagione estiva ma solo per alcuni

Quando si parla di Iliad è davvero difficile non fare un paragone con tutte le altre aziende di telefonia mobile che hanno provato a raggiungere gli stessi livelli. Molte di queste però non hanno fatto altro che creare solo fumo, riuscendo a svanire in un tempo talmente breve da non essere neanche ricordate. In questo caso però Iliad si dimostra una delle migliori aziende sul mercato della telefonia mobile, con soli due anni e qualche mese di attività alle spalle.

Il noto provider che proviene dalla Francia è diventato un gestore italiano a tutti gli effetti, con tantissime opportunità da concedere ai suoi clienti. All’interno del suo sito ufficiale, così come nei punti predisposti presso i centri commerciali, ci sono delle promozioni di altissimo livello. Questi hanno dalla loro parte tantissimi contenuti, ma soprattutto prezzi inarrivabili per le altre aziende.

Iliad, sul sito ufficiale sono ancora disponibili le due migliori promozioni ma c’è anche una grande sorpresa per tutti

La Giga 50 e soprattutto la Solo Voce, prima promo in assoluto, sono ancora disponibili sul sito ufficiale della nota azienda proveniente dalla Francia. Entrambe le offerte hanno a disposizione ogni mese minuti ed SMS senza nessun limite verso tutte le numerazioni. La differenza sta nella rete Internet, presente nella prima delle due soluzioni con 50 giga in 4G ogni mese. Cambiano ovviamente anche i prezzi, i quali corrispondono rispettivamente a 7,99 € al mese e 4,99 € al mese.

Tutti gli utenti Iliad che poi hanno una delle promo con connessione Internet, potranno beneficiare finalmente di 4 giga in roaming.