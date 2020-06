A causa della pandemia legata al Coronavirus, è cambiato notevolmente lo stile di vita delle persone. A causa di questa emergenza, infatti, vi è stata inevitabilmente una crisi anche dal punto di vista economico e questo ha portato a un cambio radicale. A cambiare sarà anche il mercato delle vendite di smartphone. Stando ad una analisi effettuata da Counterpoint, infatti, le vendite di questi dispositivi tecnologici tenderanno a diminuire.

A causa del COVID-19 gli italiani preferiranno acquistare meno smartphone

La società di ricerche Counterpoint ha condotto un sondaggio denominato Consumer Lens su 7 mercati in particolare, ovvero in Usa, Uk, India, Francia, Germania, Spagna e Italia.Da questo sondaggio è emerso che circa la metà dei consumatori a livello globale ha intenzione di rimandare l’acquisto di un nuovo smartphone. In Italia, in particolare, consumatori avranno un budget per acquistare gli smartphone ridotto di circa il 20%, mentre circa il 56% dei consumatori rimanderanno all’anno prossimo l’acquisto di questi dispositivi tecnologici. Si tratta comunque di un trend generale di tutti i mercati analizzati nel sondaggio, fatta eccezione per la Germania dove soltanto il 34% dei consumatori ha rimandato di un anno l’acquisto.

Il Senior Analyst di Counterpoint, Pavel Naiya, ha poi così dichiarato riguardo a questa situazione: “L’epidemia di Coronavirus e le incertezze sulle future possibilità di spesa delle famiglie influiscono sul comportamento dei consumatori e molti stanno limitando gli acquisti allo stretto necessario. Guardando allo scenario attuale, ci aspettiamo che questo trend prosegua fino a metà 2021”.

Come conseguenza di tutto questo, sempre secondo il sondaggio effettuato da Counterpoint, assisteremo ad un nuovo trend in ascesa per quanto riguarda le vendite online presso store e-commerce. Questo è dovuto all’esigenza di mantenere il distanziamento sociale tramite acquisti online con consegne al proprio domicilio oppure ordini online con ritiro presso i negozi fisici. Negli USA, in particolare, assistiamo a una crescita notevole degli acquisti di smartphone online soprattutto per quanto riguarda brand come LG e Sony.