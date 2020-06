La serie Galaxy A 2020 di casa Samsung sta riscuotendo un enorme successo fra gli utenti. Il Galaxy A51, in particolare, è forse uno degli smartphone più apprezzati e più acquistati negli ultimi mesi. E di questo device sembra che l’azienda presenterà a breve una nuova variante, cioè il prossimo Samsung Galaxy A51s 5G, il quale è stato avvistato poche ore fa sul portale Geekbench.

In arrivo il nuovo mid-range 5G di Samsung con processore Snapdragon

Il prossimo medio di gamma della serie Galaxy A di Samsung sembra che adotterà un processore di casa Qualcomm. Nello specifico, dai primi benchmark Geekbench è emerso che il nuovo Samsung Galaxy A51s 5G sarà dotato del SoC Snapdragon 765G con in accoppiata 6 GB di memoria RAM. Sembra una scelta abbastanza insolita, quella dell’azienda sudcoreana. Il predecessore di questo nuovo device, ovvero il Samsung Galaxy A51, monta come processore un SoC Exynos, ovvero il SoC Exynos 980.

Per quanto riguarda la versione del software, invece, ci sarà ovviamente Android 10. I punteggi totalizzati dallo smartphone abbiamo 622 punti in single core e 1928 punti in multi core. Al momento non sappiamo quali altre differenze ci saranno tra il nuovo Galaxy A51s 5G e il Galaxy A51 5G. Nel frattempo, vi elenchiamo qui di seguito le specifiche tecniche del Galaxy A51 5G.