Il mese di maggio ormai si è concluso e l’inizio di un nuovo mese significa solamente una cosa per tutti gli abbonati del servizio Amazon Prime: nuove serie TV e film che sbarcheranno sul catalogo di Prime Video.

Questo mese infatti arriveranno la stagione conclusiva di Future Man e le novità Dispatches From Elsewhere e El Presidente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Prime Video: i contenuti in arrivo a giugno 2020

Partiamo subito da Future Man, la storia di un addetto alle pulizie (Josh Hutcherson, Hunger Games) che dai protagonisti del videogioco di cui è un fuoriclasse si vede assegnata una missione dalla quale dipendono le sorti del mondo… reale!. Nella terza e ultima stagione Josh, Tiger e Wolf sono costretti a partecipare a un torneo televisivo in cui i concorrenti devono affrontare diverse prove mortali in un’arena.

Troviamo anche El Presidente, che racconta le vicende del cosiddetto FIFA Gate. Tra America Latina, Stati Uniti ed Europa, la serie esplora lo scandalo sportivo che ha scosso il mondo attraverso la storia di Sergio Jadue, il presidente di un piccolo club cileno uscito dall’anonimato e diventato il personaggio chiave di un complotto da 150 milioni di dollari per mano del noto presidente della Football Association argentina, Julio Grondona.

Non possiamo non nominare la serie TV Dispatches From Elsewhere, serie antologia con Jason Segel (How I Met Your Mother) e Sally Field (Brothers & Sisters) in cui quattro individui piuttosto ordinari vedono le rispettive vite monotone incrociarsi quando scoprono dell’esistenza di un imponente e misterioso gioco di società. Lo scopo è trovare Clara, una specie di anello di congiunzione tra cose non meglio specificate. Che dire, non vediamo l’ora di scoprire questi ed altri contenuti!.