Iliad continua la sua lunga battaglia con TIM, WindTre e Vodafone. Anche in questo 2020, la popolarità della compagnia francese si mantiene costante con un numero di clienti in perenne crescita. Le promozioni low cost, in questo senso, favoriscono molto la strategia commerciale dell’operatore.

Iliad, il prossimo lancio del 5G tra la fine di quest’anno ed il prossimo

Con un bacino di quasi sei milioni di abbonati, ora Iliad cerca di fidelizzare il suo pubblico. Strategico, in tal senso, sarà il lavoro fatto nel campo servizi. La sorpresa maggiore per gli abbonati da qui ai prossimi mesi sarà ovviamente il 5G. Il lavoro dei tecnici Iliad in queste settimane non si è fermato. L’obiettivo del gestore è quello di rendere operative quanto prima le infrastrutture utili a garantire l’operatore delle linee internet 5G.

Gli utenti di Iliad, a giusta ragione, chiedono informazioni certe sul rilascio della tecnologia. In base alle ultime indiscrezione ed anche valutando le tabelle di marcia della compagnia, una prima parte della realease potrebbe diventare già realtà alla fine del 2020. In caso contrario, senza dubbio alcuno, nella prima metà del 2021 la maggior parte dei clienti potrà utilizzare le reti di ultima generazione.

La strategia di Iliad per il rilascio del 5G dovrebbe essere speculare a quella già sperimentata da altri operatori come TIM o Vodafone. La compagnia francese renderà disponibile il 5G prima nei capoluoghi principali della nazione, per poi lavorare ad una copertura omogenea. Sull’intero suolo nazionale il 5G di Iliad sarà probabilmente operativo entro il prossimo 2022.