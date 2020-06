Tim Voce Smart con Google è il nuovo esperimento che intende collegare la rubrica dello smartphone con tutti i dispositivi della famiglia Nest. I clienti Timche abbiano linea fissa e un’offerta mobile prepagata già attiva, usufruiranno di un servizio gratuito, una volta configurato da Google Home e associato al numero del proprio cellulare. “Ok Google, chiama” sarà il nuovo modo di chiamare direttamente dalla smart home i propri contatti. La frase per chiudere la telefonata sarà “Ok Google, termina chiamata”.

TIM voce, come funzionerà il nuovo sistema di chiamata da smart home

Con il comando vocale dei dispositivi smart di Google, inoltre, è già possibile impostare timer e sveglie, ascoltare la propria musica preferita e conoscere le previsioni del tempo. È inoltre possibile governare l’illuminazione di casa propria, regolare la temperatura dell’abitazione e molto altro ancora. A proposito di questa iniziativa, l’azienda si esprime in questo modo:

“Con queste soluzioni Tim è in grado di offrire la migliore connessione, comfort e semplicità d’uso, per una customer experience sempre più intuitiva al fine di favorire l’utilizzo di prodotti connessi nelle abitazioni, continuando così ad accompagnare il progresso digitale del Paese”.

TIM sarà la prima azienda in tutta Europa a sperimentare questo nuovo servizio di chiamata vocale attraverso i dispositivi di Smart home della linea di Google. Questa partnership, legga la telco, di cui a capo Luigi Gubitosi, alla grandissima azienda americana, colosso del web, per la prima volta in questi termini. Adesso, fare una telefonata direttamente seduti sul proprio divano di casa, senza bisogno neanche di prendere il cellulare in mano, potrebbe diventare una realtà.