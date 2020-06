PUBG Mobile sta rilasciando per i fan alcuni dettagli su molti nuovi contenuti per l’aggiornamento 0.19.0. Solo pochi giorni fa, PUBG Mobile ha introdotto una nuova modalità di gioco nella versione beta del gioco, ‘Spark The Flame’. È interessante notare che questa entusiasmante modalità di gioco è esclusiva della mappa Erangel, la preferita dai fan. Quindi, i giocatori non dovranno giocare su nessun’altra mappa per provare ‘Spark The Flame’.

Nella modalità Spark The Flame, i giocatori vedranno tre piazzole nella mappa Erangel. Oltre a numerose tende, queste aree di campeggio hanno statue di granate stordenti. I giocatori possono accendere le statue per ottenere rifornimenti interessanti come casco di livello tre, Kar98, giacca di livello tre e molto altro. Inoltre, nel mezzo del campo c’è un’enorme statua accesa.

PUBG Mobile, il prossimo update introdurrà anche una mappa

Quindi, possiamo affermare con una certa sicurezza che questi nuovi luoghi sulla mappa saranno i posti più affollati per ottenere del bottino una volta che ‘Spark The Flame’ diventerà attivo nella versione globale di PUBG Mobile. Inoltre, non appena i giocatori entreranno nelle aree di uno dei campeggi, vedranno un’opzione ‘Foto di gruppo’ sul loro schermo mobile. Dopo aver fatto clic su questa opzione, i giocatori possono regolare l’angolazione della telecamera e scattare foto con la propria squadra.

Di recente PUBG Mobile ha confermato che l’imminente aggiornamento 0.19.0 introdurrà l’esclusiva mappa ‘Livik’. Quindi, è sicuro affermare che l’aggiornamento PUBG Mobile 0.19.0 sta per portare molti contenuti interessanti. Tuttavia, la società non ha svelato la data precisa dell’update.