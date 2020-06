L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di proporre nuovamente l’offerta denominata Creami WOW Weekend a soli 4.99 euro al mese con 30 GB di traffico dati a soli 4.99 euro al mese fino al prossimo 28 giugno 2020.

L’offerta vi ricordo, è arrivabile solamente online da ieri 24 giugno 2020 e fino al 28 giugno 2020 da tutti i nuovi clienti con o senza richiesta di portabilità del proprio numero. Ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteMobile ripropone la Creami WOW Weekend a 4.99 euro al mese

L’offerta Creami WOW Weekend propone minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 30 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 4.99 euro al mese. Più precisamente, acquistando questa offerta, si attiverà il piano tariffario ricaricabile Creami NeXt 1 al costo di 4.99 euro al mese e, con l0aggiunta di 25 GB di traffico internet invece dei classici 5 GB.

La versione Creami Wow 10GB prevede invece un totale di 10 Giga offerti insieme a minuti ed SMS illimitati, allo stesso prezzo. Già dal secondo mese, l’erogazione dei 25 Giga bonus avverrà contestualmente al rinnovo e dunque il bundle sarà di 30 Giga complessivi ogni mese, a cui si sommano minuti ed SMS illimitati, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Vi ricordo che la Creami WOW Weekend 30 GB può essere utilizzata anche in Roaming UE alle stesse condizione nazionali per le componenti di minuti ed SMS e con un tetto massimo per il traffico dati di 2.34 GB al mese. Come detto, l’offerta è attivabile online dai nuovi clienti che richiedono una SIM, con o senza richiesta di portabilità. Il costo della SIM è di 20 euro con 10 euro di traffico telefonico incluso e la spedizione al domicilio indicato è gratuita. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore entro e non oltre il 28 giugno 2020.