Spesso ci sarà capitato di voler scaricare video da Facebook per salvarli su PC, Android e iPhone. In passato esistevano vari modi per scaricare video da Facebook, grazie al fatto che fossero fruibili mediante Flash Player. Da un pò le cose sono cambiate, giacché i video su Facebook sono tutti in HTML5 e non ci sarebbe possibilità immediata di scaricarli sul PC o sullo smartphone. Ma niente paura. I metodi ci sono. Come scaricare video, per salvarli su PC, Android e iPhone? Quest’articolo vi dirà come fare in pochi semplici passi e per tutte e tre categorie di dispositivi.

Video su Facebook, ecco in che modo scaricarli sul proprio dispositivo

Per scaricare video da Facebook su Pc è sufficiente cliccare sopra col tasto destro e premere sulla dicitura Salva video. Proprio come si fa con le immagini. Tuttavia, per poterlo fare, occorre passare alla modalità Mobile di Facebook, altrimenti l’opzione non vi apparirà. Niente paura, è semplice. Per esempio, se volete salvare questo video pubblicato da Google: a un link del genere, dovete prendere la Url del video (sempre facendo tasto destro su esso) e, copiandola sul vostro browser, solo sostituire “www” con una “m”.

Dopodiché, dovete avviare il video e cliccarci cliccarci sopra col tasto destro del mouse. Vedrete apparire magicamente l’opzione “Salva video come”. Il video sarà scaricato in formato mp4. Ovviamente, in fase di salvataggio o anche in un secondo momento, potete anche modificarne il nome, come vi è più comodo.

Se questo metodo su come scaricare video da Facebook su Pc vi sembra troppo complicato, potete scaricare il video mediante Chrome. Vi basterà installare l’estensione dal nome “Facebook Video Downloader”, la quale fa apparire un link per scaricare i video.