Samsung Electronics Italia è in procinto di presentare tre nuovi laptop facenti parte della famiglia Galaxy è che presto saranno disponibili qui in Italia: Galaxy Book S, Book Flex e Book Ion.

Come spesso sta accadendo, in questo periodo più che mai, molte presentazioni sono diventate delle dirette streaming su YouTube, anche a causa dell’inevitabile distanziamento sociale che attualmente siamo obbligati a seguire. Ed è esattamente in questo modo che Samsung Italia intende presentare i suoi nuovi dispositivi. Ha infatti organizzato un evento in live streaming sul canale che porta il medesimo nome e a cui parteciperanno una serie di ospiti interessanti.

Samsung Italia e il canale YouTube: cosa sappiamo su queste novità

Tanto per cominciare, l’evento speciale di presentazione, si terrà lunedì 22 giugno alle ore 18, sul canale Samsung Italia di YouTube. I prodotti che verranno presentati, come già abbiamo detto saranno i nuovi tre laptop della famiglia Galaxy che presto saranno disponibili anche nel nostro Paese. Samsung ha deciso di cominciare ad ampliare il suo portfolio Galaxy New Computing e lo sta facendo con notevole rapidità ed entusiasmo.

Gli ospiti d’eccezione saranno diversi. Tanto per cominciare, Carlo Carollo e Paolo Bagnoli, Vicepresidente della divisione telefonia e capo marketing di Samsung Electronics Italia. A seguire, Silvia Candiani, la Country Manager Generale di Microsoft Italia. Ospite d’eccezione, indubbiamente atteso da molti fan sarà Salvatore Aranzulla, divulgatore informatico divenuto famosissimo per le sue guide e per il suo blog.

Partecipare all’evento è possibile per chiunque. Tutto quello che dovrete fare e collegarvi a YouTube, cliccando a questo link.