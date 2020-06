Vodafone con le sue nuove promo da 50GB si riprende gli ex utenti

Continuare a stare dietro a Vodafone è davvero complicato per tutti i gestori che in qualche modo provano a dire la loro sul mercato mobile. Proprio all’interno di quest’ultimo sono pochi i provider che riescono a dominare, e tra questi Vodafone è sicuramente il capostipite.

Un colosso del genere è arrivato in tutta Europa, costruendo la rete 4G più estesa del vecchio continente. Questo ha permesso dunque di avere il monopolio su tutti gli altri gestori, i quali in alcuni casi si appoggiano alle sue infrastrutture per sostenersi. Iliad però avrebbe dimostrato come un gestore appena nato possa in qualche modo abbattere un vero e proprio mostro sacro della telefonia. Diversi utenti sono stati infatti rubati proprio a Vodafone che adesso vuole reagire con tutte le sue armi migliori. Sono pertanto nate due offerte da 50 giga destinate agli ex clienti che vogliono rientrare a far parte del gestore.

Vodafone a sorpresa lancia due offerte con 50GB in 4G per navigare sul web: ecco i contenuti

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2