Vodafone: offertone mai viste e regalo dell'Happy Friday

Il mondo Vodafone è sicuramente quello più seguito da tutti gli italiani per quanto concerne la telefonia mobile. Nessuno infatti o quasi crede che ci sia gestore migliore per quanto riguarda il proprio smartphone. La qualità di Vodafone è senza dubbio conosciuta in tutto il continente europeo, visto che la rete 4G risulta la più estesa in assoluto.

Durante gli ultimi anni però qualcuno in Italia sarebbe riuscito a rubare tanti utenti proprio al colosso anglosassone. Stiamo parlando di Iliad, nuova azienda che ora però potrà subire un ritorno di fiamma da parte proprio di Vodafone. L’azienda infatti sta preparando il terreno per far sì che tutti coloro che sono scappati via ritornino alla base. Oltre a lanciare le sue offerte migliori, oggi è anche venerdì e dunque è un Happy Friday. Il regalo di oggi per tutti gli utenti consiste in uno sconto del 30% su un prodotto THUN in un negozio o sul sito.

Vodafone, ecco le migliori promozioni disponibili per ritornare indietro

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2