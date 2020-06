Expert anticipa il Black Friday con il lancio di una campagna promozionale in alcuni punti vendita sparsi per il territorio nazionale, pensata appositamente per recuperare il tempo perso nel periodo di quarantena e di lockdown.

Il volantino attuale è uno dei migliori, perché in grado di convogliare al proprio interno un elevatissimo quantitativo di sconti e di riduzioni di prezzo sulle più svariate categorie merceologiche. Gli acquisti possono essere completati sul sito ufficiale, ma sarà comunque necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (indipendentemente dalla cifra e dal valore dello scontrino).

Volantino Expert: siete in tempo per approfittare delle migliori offerte

Il volantino Expert soddisfa tutti, a partire dagli utenti che vogliono acquistare top di gamma a prezzi relativamente ridotti. Non trascuriamo infatti la presenza dell’ottimo Motorola Edge, uno degli ultimi terminali di fascia alta in vendita sul mercato italiano, raggiungibile a 699 euro.

L’altro must have della telefonia mobile dell’ultimo periodo è sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite, il migliore per rapporto qualità/prezzo, stando alle recensioni pubblicate in rete, considerata la richiesta finale di 399 euro.

Le occasioni si susseguono imperterrite in un volantino Expert che promette davvero faville, infatti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani anche su Galaxy A71, Galaxy Note 10 Lite e Xiaomi Redmi Note 9 Pro, tutti in vendita a poco meno di 500 euro.

