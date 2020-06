Gli utenti in possesso di un dispositivo Amazon Echo con Alexa integrata sanno di poter contare su di una serie di servizi musicali di cui possono fruire gratuitamente. Dalle più importanti radio italiane (come RTL 102.5, Radio Deejay, Virgin Radio, Radio 105, RDS, Radio Italia, R101, Radio 24, Radio Kiss Kiss) alle radio internazionali disponibili da TuneIn, fino ad Amazon Music Free, il servizio di musica in streaming dell’azienda supportato da annunci pubblicitari e che offre l’accesso a migliaia di playlist e stazioni radio. Chi dispone di un Amazon Echo Show può addirittura chiedere ad Alexa di riprodurre un video musicale da VEVO. Per farlo, basta pronunciare il comando “Alexa, riproduci video musicale di Drake”.

Oltre ciò, i clienti in possesso di un abbonamento Amazon Prime possono anche beneficiare del servizio Prime Music per accedere ad oltre due milioni di brani senza pubblicità né costi aggiuntivi. Prime Music offre anche l’accesso a concerti e documentari a tema musicale, come il doc-movie Coldplay A Head Full Of Dreams, i film concerto Jonas Brothers Chasing Happiness e La felicità continua, il documentario U2 – A Rock Crusade.

Alexa, arriva il supporto a Spotify Free

In aggiunta a tutte queste opzioni gratuite, a partire da oggi, Alexa supporterà anche Spotify Free, rendendo la propria offerta ancora più ricca e soddisfacendo la richiesta degli utenti in possesso di un account Spotify che vogliono riprodurre le proprie playlist preferite da un dispositivo Amazon Echo. Basterà chiedere, per esempio “Alexa, riproduci la playlist Top 50 – Italia su Spotify” e l’assistente vocale provvederà a soddisfare la nostra richiesta.