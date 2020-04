A partire da oggi, chi non è ancora in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime o ad Amazon Music Unlimited, può usufruire gratuitamente di Amazon Music, il servizio di musica in streaming offerto dal colosso dell’e-commerce. Proprio come accade con Spotify Free, Amazon Music offre l’accesso gratuito a migliaia di playlist e di stazioni radio, il cui streaming viene però interrotto da brevi annunci pubblicitari.

Lo streaming gratuito debutta oggi in Italia, Francia e Spagna, ed offre a tutti gli utenti la possibilità di riprodurre i migliori brani musicali di un artista, epoca o genere, nonché accedere ad una serie di playlist realizzate da Amazon, senza sottoscrivere un abbonamento o la necessità di disporre una carta di credito per usufruire del servizio.

Proprio come accade sulle principali piattaforme di musica in streaming, anche su Amazon Music è possibile seguire una Playlist, in modo tale da accedervi facilmente e velocemente in qualsiasi momento, o creare una propria playlist personalizzata, selezionando ed importando le proprie canzoni preferite. Tra le migliori playlist segnalate dalla stessa Amazon, rientrano:

Top Hits – Oggi , una playlist con le hit più ascoltate del momento

, una playlist con le hit più ascoltate del momento La vita è Pop! , la playlist definitiva per la musica pop Italiana di oggi

, la playlist definitiva per la musica pop Italiana di oggi Flow Italiano, una playlist dedicata al genere Trap

Amazon Music, compatibile con i principali dispositivi e con Amazon Alexa

L’app di Amazon Music è compatibile con gli smartphone ed i tablet Android, nonché gli iPhone, gli iPad ed i dispositivi Echo e Fire TV. In alternativa, è possibile eseguire lo streaming musicale direttamente dal browser o scaricando l’app per il proprio PC Windows. Il servizio supporta Amazon Alexa, per cui, chi è in possesso di uno smart speaker o di un altro dispositivo con Alexa integrato, può semplicemente chiedere all’assistente di eseguire una canzone o una playlist. Ecco alcuni comandi: