WhatsApp: scoperto ufficialmente il modo per entrare da invisibili

Tante funzioni hanno permesso a WhatsApp di diventare quello che è oggi, ovvero un’applicazione che non lascia spazio a nessuno. Questo non solo nel mondo della messaggistica, visto che tanti utenti in giro per il mondo possiedono l’applicazione. Il numero di download supera infatti di gran lunga quello delle altre realtà, le quali proprio non riescono a prendere terreno. WhatsApp ad oggi annovera sotto la sua ala protettrice oltre 1 miliardo di utenti, i quali sono tutti felici della possibilità che hanno.

WhatsApp infatti permette di fare tantissime cose oltre ai semplici messaggi, e tantissimi aspetti sono stati affinati e migliorati nel tempo. Qualcuno però richiederebbe sempre quel qualcosa in più, come ad esempio livello di privacy più spiccato. Stando a quanto dichiarato ci sarebbero degli utenti che avrebbero trovato un’applicazione in grado di rendere la privacy veramente impenetrabile.

WhatsApp, applicazione permette di leggere i messaggi da visibili e senza risultare mai online

Il meglio di WhatsApp è stato creato con gli aggiornamenti che sono arrivati negli ultimi anni, portando l’applicazione ad un livello estremamente alto. Qualcuno però avrebbe trovato addirittura un’applicazione che consentirebbe di leggere i messaggi anche non aprendo la famosa chat. Questa prende il nome di Unseen ed offre l’opportunità di intercettare tutti i messaggi in arrivo per consentire all’utente di leggerli al di fuori di WhatsApp. In questo modo ci saranno dei benefici proprio in termini di privacy.

Innanzitutto l’utente non risulterà mai online, pur conoscendo il contenuto dei messaggi. Inoltre l’ultimo accesso resterà quello dell’ultima volta in cui WhatsApp è stato effettivamente aperto. In poche parole entrerete ma sarà come se non l’aveste mai fatto.