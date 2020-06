WhatsApp: niente ultimo accesso, sarete invisibili in chat con un trucco

Riuscire a conoscere tutte le funzioni di WhatsApp risulta davvero semplice visto che molte di queste vengono usate da tutti. Gli utenti infatti sono contentissimi di avere a disposizione un vero e proprio arsenale di feature, le quali riescono a migliorare l’esperienza con la nota applicazione di messaggistica. Con gli anni sono stati gli aggiornamenti a portare tutte queste novità che hanno contribuito a far crescere anche il fenomeno colorato di verde.

In molti però hanno qualcosa da dire, nonostante WhatsApp si presenti come un’applicazione quasi perfetta. Qualcuno infatti parla ancora delle tante truffe che arrivano all’interno della chat, mentre qualcuno vorrebbe un livello ancora maggiore di privacy. Stando a quanto riportato sarebbe nata una nuova applicazione che consentirebbe di essere quasi invisibili all’interno della piattaforma.

WhatsApp, la nuova applicazione gratuita e legale permette di essere invisibili e di non aggiornare l’ultimo accesso

Avere a che fare con WhatsApp porta gli utenti ad accettare qualche compromesso. Ovviamente non si tratta di nulla di trascendentale, se non di rendere partecipi gli utenti dei vostri movimenti. Infatti tutti possono sapere qual è stato il vostro ultimo accesso, ma solo se lo permettete. In caso contrario non potrete controllare il loro ultimo accesso, così come quello di nessun altro.

Proprio per questo motivo nasce Unseen, applicazione che permette di intercettare e leggere i messaggi al di fuori di WhatsApp. In questo modo saprete sempre cosa vi hanno scritto ma senza entrare nell’applicazione. Così facendo il vostro ultimo accesso resterà nascosto, così come il vostro stato attuale che non sarà mai settato su “online”.