Secondo un’ultima indiscrezione, il social network Facebook avrebbe recentemente stipulato un accordo segreto con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Di prove, in merito, non c’è ne sono, togliendo la cena informale presso la Casa Bianca, ma le voci di un accordo segreto tra Marz Zuckerberg e Donald Trump si fanno sempre più insistenti e capillari. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook e Donald Trump hanno fatto un accordo segreto?

Parlando con il New York Times, Jesse Lehrich, il co-fondatore di Accountable Tech, un nuovo gruppo no profit che spinge Facebook a rafforzare i controlli sulla sua piattaforma, ha suggerito che i due uomini hanno un tacito patto di “non aggressione. Trump può infuriare su Big Tech e Mark può dire che è disgustato dai messaggi di Trump, ma alla fine della giornata lo status quo serve entrambi i loro interessi“, come dichiarato da Lehrich.

La questione che fa pensare sarebbe lo scambio di favori tra i due, perché a Donald Trump serve una piattaforma che faccia viaggiare molto veloce la propria propaganda, mentre a Mark Zuckerberg serve una legislazione che continui a permettere che la propria piattaforma mantenga il business model, senza limitazioni.

L’idea di un accordo tra i due viene ovviamente smentito da più parti dicendo semplicemente che sarebbe oltre che irrealistico, anche molto stupido, da parte di entrambi affidarsi l’uno all’altro. Visto che nè l’uno né l’altro, in questi anni hanno brillato per rispettare la parola data e gli accordi presi. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli in merito.