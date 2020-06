Unieuro non ha pietà di Esselunga, per l’ultima settimana del mese di Giugno l’azienda ha ufficialmente deciso di lanciare una campagna, chiamata Sconti d’Estate in concomitanza con il sopraggiungere della nuova stagione, che aiuterà tutti noi a risparmiare moltissimo.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo comunque di Unieuro et similae, possono essere completati anche sul sito ufficiale. Il plus del volantino riguarda prima di tutto la possibilità di non pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, in pratica il consumatore potrà ricevere la merce gratis a casa, a patto però che abbia speso almeno 49 euro.

Unieuro: queste offerte non hanno rivali

La fascia alta del settore della telefonia mobile è prima di tutto rappresentata dalla presenza del Samsung Galaxy S20 Ultra, uno smartphone di qualità decisamente superiore alla media, ed assolutamente in grado di convincere anche il più reticente all’acquisto, sebbene siano necessari 1299 euro.

Sempre restando sullo stesso livello qualitativo, ma dimezzando praticamente il costo finale, ecco spuntare uno Huawei P30 Pro che non ammette repliche, uno dei migliori modelli degli ultimi anni, oggi disponibile a soli 599 euro (con servizi Google annessi).

Il balzo verso il basso è invece enorme, nel momento in cui comunque si osservano da vicino i restanti dispositivi in promozione, come Asus ZenFone Max Pro M1, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite, Wiko Y60, P40 Lite E e similari.

Tutti i dettagli della campagna li trovate subito a questo indirizzo.