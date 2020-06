Iliad affonda il colpo: due promo e una sorpresa esclusiva per tutti

Iliad continua a dettare legge fin da quando è arrivato sul panorama della telefonia mobile italiana. Questo gestore ha dimostrato di avere tutte le capacità per battere qualsiasi altra corazzata già esistente sul territorio, come ad esempio Tim e Vodafone. Entrambe le aziende hanno risentito molto da quando questa nuova realtà ha fatto il suo esordio ufficiale. Tanti utenti sono infatti scappati via proprio per accasarsi presso questo nuovo gestore che non fa altro che crescere in maniera esponenziale mese dopo mese.

I risultati infatti parlano chiaro: Iliad nei primi quattro mesi del 2020 ha raccolto oltre mezzo milione di nuovi utenti. Inoltre il fatturato parla di 150 milioni di euro. Questi numeri sono indicativi, e dimostrano che questo colosso diventerà ancora più grande nei prossimi anni. Ora però bisogna difendersi dalle campagne promozionali dei gestori rivali.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono ancora due offerte che conoscete benissimo ma in molti possono avere anche una sorpresa

Quando Iliad è arrivato in Italia si è prefissato un obiettivo: battere qualsiasi altra azienda di telefonia. Con le sue migliori offerte, le quali sono ancora disponibili sul sito ufficiale, tale presagio sembra essersi avverato.

La Giga 50 e la Solo Voce sono ancora disponibili con i loro minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Le due offerte molto simili proprio per via di questi due aspetti, si differenziano per la presenza nella prima promo di 50 giga in 4G. Inoltre i prezzi sono rispettivamente di 7,99 e 4,99 € al mese per sempre. Tutti gli utenti che poi hanno un’offerta con connessione dati, potranno avere finalmente 4 giga in roaming.