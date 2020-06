Una nuova tipologia di chiamata sospetta può arrivare da un momento all’altro da parte dei Call Center. Si tratta di qualcosa di molto diverso rispetto alla classica truffa cui gli utenti sono abituati con TIM, WindTre e Vodafone. Stavolta il contatto non è umano ma elettronico, nel senso che tutto passa per un sistema automatico di contatto che ottiene l’accesso al credito delle nostre SIM. Per scoprire come funziona ci rifacciamo ad un servizio andato in onda sul programma TV de “Le Iene“. Ecco in cosa consiste.

Truffa dello squillo fantasma azzera il credito della SIM per qualsiasi operatore

Nel corso delle ultime settimana sempre più persone sono state contattate telefonicamente da strani numeri. Si sono segnalati comunicazioni in transito da numeri britannici e tunisini. Ad apparire al quanto strano è il loro sistema di azione.

La telefonata parte come avviene normalmente ma si interrompe subito lasciando l’utente col dubbio che si potesse trattare di qualcosa di veramente importante. Proprio facendo leva su questo tasto il malintenzionato riesce a rubare ai soldi dell’utente. All’altro capo della cornetta c’è un bot elettronico programmato secondo una nuova tipologia di codice d’attacco.

Nel momento in cui si tenta dii richiamare si cade nella trappola concepita dai criminali telematici. Il bot, infatti, ha inviato la richiesta tramite lo squillo veloce. Quando l’utente richiama è come se si offrisse conferma ad un servizio in abbonamento cui il numero originario del chiamante è collegato. Una sorta di “Vishing Level Pro” in cui siamo noi stessi a rovinarci.

Il consiglio è quello di non richiamare per nessuna ragione. Anzi occorre bloccare il contatto affinché non si finisca per spendere (secondo testimonianze) fino a 2 euro al minuto per ogni telefonata ricevuta da altri numeri e servizi correlati. Pare che riuscite ad uscire da questo circolo vizioso non sia per niente facile, perciò state molto attenti.