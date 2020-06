Il gestore WindTre lancia una nuova offerta rivolta esclusivamente ai clienti aventi età massima 30 anni. La tariffa è una nuova versione della già nota WindTre Young, dalla quale si distingue per il costo di rinnovo ancora più conveniente e per l’eccezionale quantità di Giga di traffico dati proposti. L’attivazione può essere effettuata gratuitamente nei vari punti vendita WindTre, ma soltanto i clienti che procederanno con l’acquisto entro il 26 luglio 2020 potranno usufruire dei Giga di traffico dati previsti dalla nuova offerta WindTre Young Summer Edition.

WindTre Young Summer Edition: nuova offerta con Giga illimitati per tutta l’estate!

L’offerta WindTre Young Summer Edition permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile fino al 20 settembre; in seguito, 80 GB di traffico dati

Il costo da sostenere per il rinnovo deve essere saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. E’ prevista una spesa di soli 9,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Dal quarto rinnovo in poi il gestore richiede una spesa di 11,99 euro al mese.

WindTre permette di richiedere l’offerta anche su credito residuo ma riduce le quantità di SMS e Giga previste. I nuovi clienti che decidono di effettuare l’attivazione della tariffa richiedendo di sostenere le spese su credito residuo, infatti, avranno a disposizione:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

40 GB di traffico dati, più 100 GB per tutta l’estate

Il costo di rinnovo non presenta alcuna modifica. Anche in questo caso, dunque, si va incontro ad una spesa di 9,99 euro per i primi tre mesi, per poi passare a un costo di 11,99 euro.