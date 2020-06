Vodafone approfitta: lanciate due promo da 50GB contro TIM e Iliad

La storia di Vodafone parla da sé: si tratta di un gestore che non ha paura di nessuno e che si dimostra il migliore in Europa. L’estensione della sua rete 4G infatti non ha eguali, e ultimamente tutti se ne sarebbero resi conto nelle varie zone del vecchio continente. La ricezione risulta essere la migliore secondo i dati annuali, anche se qualcuno sarebbe riuscito comunque a portargli via qualche utente. Stiamo parlando di Iliad, la nuova azienda che da oltre due anni ormai prova a dominare contro tutti.

Vodafone ha cercato in più casi di prendere delle contromisure, non riuscendo però ad arginare questo fenomeno. Ora però la situazione è diversa, visto che il colosso ha optato per il ritorno di due offerte davvero incredibili pronte a recuperare pubblico. Entrambe le soluzioni hanno 50 giga a disposizione ma sono destinate comunque a utenti provenienti da gestori differenti.

Vodafone, queste due offerte risultano imbattibili: gli utenti possono tornare

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2