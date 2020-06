Il lancio di Honor 30 Lite non dovrebbe essere poi così lontano. Stando a quanto trapelato in Rete nelle ultime ore, questo avverrà nei primi giorni di luglio. Oltre alla variante Lite della Serie 30, l’azienda cinese dovrebbe anche presentare il nuovo Honor X10 Max. Se di quest’ultimo non si hanno ancora molte informazioni a riguardo, di Honor 30 Lite sono emerse numerose indiscrezioni che ci permettono di ricostruire una presunta scheda tecnica dello smartphone.

Honor 30 Lite, la presunta scheda tecnica

E così, Honor 30 Lite dovrebbe essere dotato di uno schermo che misura tra i 6,3 ed i 6,5 pollici, con risoluzione FullHD+ (2.400 x 1.080 pixel) ed una frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Sotto la scocca dello smartphone dovrebbe nascondersi un SoC MediaTek Dimensity 800 o 820 5G, aiutato da 6 GB o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna, espandibile con microSD fino a 256 GB.

Dettagli anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Honor 30 Lite dovrebbe infatti essere dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 48 MP. Il comparto fotografico si completa con un obiettivo da 8 MP, una lente da 2 MP ed una fotocamera frontale per selfie da 16 MP.

Oltre ciò, si vocifera circa la presenza di una batteria da 4.000 mAh ed Android 10. Il prezzo dello smartphone dovrebbe essere più o meno di 1.600 Yuan, che corrispondono a circa 200 euro al cambio. Ciò renderebbe Honor 30 Lite uno smartphone molto allettante e sicuramente un ottimo affare considerando il rapporto qualità-prezzo.

Queste, tuttavia, sono semplici indiscrezioni emerse sul Web, raccogliendo i leak diffusi dalle fonti più affidabili, per quanto possano essere considerati affidabili tutte le informazioni che non derivano da canali ufficiali. Non ci resta che attendere l’evento di lancio per scoprire qualcosa in più su questo smartphone.